2018-07-05T14:04:34+03:00
Экономика

Руководитель Тюменской области Александр Моор и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились о финансировании соцпроектов в регионе

Помощь получат детские дома, ветераны и учреждения здравоохранения
Ирина СУХАНОВА
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор во время встречи в Москве обсудили социальные проекты, которые крупнейшая нефтяная компания России реализует в регионе. Стороны подписали допсоглашение о финансировании соцпроектов: средства «Роснефти» будут направлены на развитие социальной инфраструктуры Тюменской области. Компания окажет поддержку детским домам, учреждениям здравоохранения, школам. Финансовую помощь получат ветераны войны и ветераны-нефтянники, а так же представители коренных народов Севера.

«Роснефть» с 2014 года разрабатывает в регионе Уватские месторождения, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет области. В 2013 году компания подписала соглашение с Правительством Тюменской области о сотрудничестве в области финансовых, инвестиционных и социальных программ. А в 2017 году стороны договорились о дополнительном сотрудничестве в сфере импортозамещения и финансовой поддержке соцпроектов.

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