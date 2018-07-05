2018-07-05T14:10:59+03:00
Происшествия

Погибшая экс-участница "Дома-2" за четыре месяца до смерти выложила пророческое фото в своем "Инстаграме"

Поклонники нашли в социальной сети фото, которое назвали "пророческим"
Александра БУРОВА
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В «Инстаграме» погибшей экс-участницы«Дома-2» нашли «пророческое» фотоВ «Инстаграме» погибшей экс-участницы«Дома-2» нашли «пророческое» фотоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пользователи "Инстаграм" обсуждают фото, которое экс-участница "Дома-2" Полина (Пелагея) Лобанова выложила в своём аккаунте 9 марта. На снимке девушка позирует обнажённой в наполненной водой ванне.

По мнению поклонников, это фото стало в определённой степени пророчеством, ведь так её позже нашли мёртвой.

- Какое страшное, просто жуткое пророчество. Практически ровно через четыре месяца тебя найдут мертвой возможно в этой же ванне. Ужасное предсказание получилось, покойся с миром, - пишут под этим снимком пользователи.

pela_lobanovapela_lobanova
Мужчины, любите нас девочек #8марта
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Тело 20-летней Пелагеи было обнаружено в ванной съёмной квартиры. О трагедии сообщил её бывший молодой человек Дмитрий Талыбов.

Напомним, что ранее стали известны причины смерти Полины Лобановой. По предварительным данным, девушка погибла от сердечной недостаточности.

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