Погибшая экс-участница "Дома-2" за четыре месяца до смерти выложила пророческое фото в своем "Инстаграме"
Пользователи "Инстаграм" обсуждают фото, которое экс-участница "Дома-2" Полина (Пелагея) Лобанова выложила в своём аккаунте 9 марта. На снимке девушка позирует обнажённой в наполненной водой ванне.
По мнению поклонников, это фото стало в определённой степени пророчеством, ведь так её позже нашли мёртвой.
- Какое страшное, просто жуткое пророчество. Практически ровно через четыре месяца тебя найдут мертвой возможно в этой же ванне. Ужасное предсказание получилось, покойся с миром, - пишут под этим снимком пользователи.
Тело 20-летней Пелагеи было обнаружено в ванной съёмной квартиры. О трагедии сообщил её бывший молодой человек Дмитрий Талыбов.
Напомним, что ранее стали известны причины смерти Полины Лобановой. По предварительным данным, девушка погибла от сердечной недостаточности.
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