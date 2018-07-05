2018-07-05T14:28:09+03:00
В мире

В Манбидже произошел взрыв, один человек погиб

Бомба взорвалась, когда местные жители собрались на акцию протеста против политики Турции
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Сирии прогремел взрыв, один человек погибВ Сирии прогремел взрыв, один человек погибФото: REUTERS
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В результате взрыва в сирийском городе Манбиджа погиб один человек, еще трое были ранены. Сообщается, что бомба разорвалась, когда местные жители решили провести акцию протеста против политики вторжения Турции на север Сирии. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщают источники курдского телеканала Kurdistan 24, пострадавшие были немедленно отправлены в национальную Манбиджскую больницу.

Летом 2016-го года силы обороны курдов (YPG) освободили Манбидж на севере Сирии от террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. По мнению Стамбула, YPG является ответвлением признанной в стране террористической «Рабочей партии Курдистана» и не один раз обвиняла США в не сдерживании обещаний о выводе курдских сил из Манбиджа, который находится недалеко от турецкой границы.

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