2018-07-05T15:21:24+03:00
Политика

Сербия закупит у России ЗРК С-300

Белград уже прислал Москве официальную заявку на поставку в балканскую страну зенитно-ракетных комплексов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россия поставит Сербии зенитно-ракетные системы С-300. Фото: пресс-служба БалтфлотаРоссия поставит Сербии зенитно-ракетные системы С-300. Фото: пресс-служба БалтфлотаФото: другой источник.
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Сербская республика намерена произвести закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-300. Уже стало известно, что официальный Белград прислал Москве официальную заявку на поставку ЗРК до конца 2021 года ориентировочно. Об этом сообщил военно-дипломатический источник в Минобороны РФ.

Как следует из текста заявки Сербии, поставки полкового комплекта С-300ПМУ-2 будут производится в составе командного пункта полка и двух дивизионов. На ком будет лежать обслуживание военной техники, на сербской или российской стороне, пока информация отсутствует.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», запрос сербской стороны в настоящее время находится на рассмотрении. В то же время, «с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен».

Стоит отметить, семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» - созданы для обороны от ударов средств воздушно-космического нападения противника крупных промышленных и административных объектов, а также военных баз и стационарных пунктов управления.

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