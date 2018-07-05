2018-07-05T14:39:15+03:00
Экономика

"Газпром" опроверг сообщение "Нафтогаза" об аресте акций корпорации

Так, суд всего лишь приостановил исключение активов из сертификатов о наложении обеспечительных мер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» об аресте акций компании«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» об аресте акций компанииФото: Олег ЗОЛОТО
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В "Газпроме" опровергли распространенное в среду, 4 июня, заявление "Нафтогаза" о том, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Так, исключение активов российской корпорации из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер было всего лишь приостановлено.

"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

Напомним, что по решению Стокгольмского арбитража российская компания должна выплатить украинскому партнеру 2,6 млрд долларов по газовому спору. Уже через несколько дней после вынесения такого вердикта "Газпром" обжаловал его и начал расторжение контрактов с "Нафтогазом".

В начале прошлого месяца в украинской компании заявили, что суд приступил к аресту шведских активов российской корпорации, а 14 июня апелляционный суд округа Свеа приостановил соответствующее решение. Между тем, "Нафтогаз" продолжает настаивать, что данный вердикт касается только активов в Швеции, передает сайт kp.ru.

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