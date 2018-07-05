2018-07-05T14:56:34+03:00
В мире

В реакторе бельгийской АЭС обнаружили дефект конструкции

Речь идет об аномалиях в арматуре армированного бетона, которые присутствуют там со времен строительства бункера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Бельгии обнаружили дефект в конструкции ядерного реактораВ Бельгии обнаружили дефект в конструкции ядерного реактораФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты компании ENGIE Electrabel обнаружили серьезный строительный дефект в конструкции ядерного реактора третьего энергоблока атомной электростанции "Тианж" в бельгийской Валлонии.

Несоответствие пятиэтажного бункера заявленным требованиям было выявлены в ходе обычной проверки. Именно с целью проведения профилактического осмотра работа реактора была приостановлена еще 30 марта этого года.

Дефект обнаружили в потолочной части реактора. Сначала исследование прочности конструкций в области размещения аварийных систем показало ухудшение качество бетона, а после специалисты выявили аномалии в самой арматуре армированного бетона. Последние присутствуют в бункере еще со времен строительства.

Компания-оператор опасается, что найденные недостатки могут повлиять на прочной всего реактора. Теперь у нее есть время до сентября, чтобы обеспечить надежность конструкций. Лишь в этом случае реактор будет запущен вновь, передает Le Soir.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Токийская энергетическая компания вовсе планирует вывести атомную электростанцию "Фукусима-2" из эксплуатации. Причины такого решения не назывались.

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