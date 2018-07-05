2018-07-05T15:02:58+03:00
В мире

Европарламент не поддержал предложение обязать онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав

Ранее в Испании, Италии и Польше приостановила работу интернет-энциклопедия "Википедия" в знак протеста против этой инициативы
Екатерина БОЛГОВА
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Европарламент не поддержал проект директивы, обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских правЕвропарламент не поддержал проект директивы, обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских правФото: REUTERS
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Европарламент не поддержал проект директивы, обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав и вносить плату владельцам новостного контента за ссылки на него. Против инициативы выступили 318 евродепутатов, 278 человек проголосовали "за", а 31 член Европарламента воздержался.

Ранее в Испании, Италии и Польше приостановила работу интернет-энциклопедия "Википедия" в знак протеста против этого предложения.

"Директива ставит под угрозу свободу в сети и предполагает использование специальных фильтров, преград и ограничений доступа к сети", - отмечается в заявлении испанской версии "Википедии".

По данным телеканала CNN, в случает принятия директивы Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию, размещаемую пользователями, - тексты, музыку, фрагменты из новостных заметок и изображения - на предмет соблюдения авторских прав. А также онлайн-платформы должны были бы платить правообладателя за использование новостного контента.

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