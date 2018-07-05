Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины

СЕГОДНЯ 15:30 2018-07-05T15:30:56+03:00

Согласно документу, в стране вводится гражданский контроль сектора безопасности и обороны

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В четверг, 5 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности страны. Согласно документу, в стране вводится гражданский контроль сектора безопасности и обороны.

Законопроект предполагает, что расходы на военный сектор составят не менее 5 процента от запланированного объема ВВП. При этом по меньшей мере 3 процента будут направлены на финансирование сил обороны Украины, передает сообщает телеканал «112 Украина».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о национальной безопасности создает «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины с союзниками Киева. Речь идет прежде всего с США.

Также законопроект предполагает, что вооруженные силы Украины и все силы безопасности «в полной мере будут соответствовать критериям» членства государства в НАТО.