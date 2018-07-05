Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины
В четверг, 5 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности страны. Согласно документу, в стране вводится гражданский контроль сектора безопасности и обороны.
Законопроект предполагает, что расходы на военный сектор составят не менее 5 процента от запланированного объема ВВП. При этом по меньшей мере 3 процента будут направлены на финансирование сил обороны Украины, передает сообщает телеканал «112 Украина».
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о национальной безопасности создает «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины с союзниками Киева. Речь идет прежде всего с США.
Также законопроект предполагает, что вооруженные силы Украины и все силы безопасности «в полной мере будут соответствовать критериям» членства государства в НАТО.