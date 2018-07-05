2018-07-05T15:50:04+03:00
Политика

Путин обсудит с кабмином социально-экономическое развитие

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, изменения в пенсионном законодательстве рассматриваться не будут
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 5 июля, президент России Владимир Путин проведет совещание с кабинетом министров, чтобы обсудить социально-экономическое развитие. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вопросы пенсионной реформы рассматриваться не будут.

"Будет также совещание по экономическим вопросам. Традиционное совещание, сверка часов по вопросам социально-экономического развития. Вы знаете, что Путин регулярно такие проводит. И несколько других рабочих встреч", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что также на совещании у президента может состояться обмен мнения относительно повышения НДС.

"Что касается… пенсионной реформы, эта тема не будет на повестке дня. В администрации президента никаких экспертных работ на этот счет не ведется, вся экспертная проработка ведется сейчас в диагонали парламент-правительство", — добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее правительство предложило повысить пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет проводиться поэтапно с 2019 года, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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