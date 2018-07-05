2018-07-05T16:00:56+03:00
Политика

Песков: формалистский подход к теме наказания за репосты в интернете неуместен

Пресс-секретарь президента напомнил, что эта проблема затрагивалась во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает внимательно подходить к вопросу наказания за репосты в интернете. Он напомнил, что эту проблему поднимали в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

"Конечно, президент говорил о том, что здесь абсолютно формалистский подход неуместен, то есть когда это приобретает гипертрофированные формы", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что этот вопрос нуждается в регулировании.

"Это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской и иной запрещенной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, а весьма резонансными", - добавил представитель Кремля.

Напомним, во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов задал вопрос о преследовании свободомыслия по статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").

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