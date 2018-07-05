Песков: формалистский подход к теме наказания за репосты в интернете неуместен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает внимательно подходить к вопросу наказания за репосты в интернете. Он напомнил, что эту проблему поднимали в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
"Конечно, президент говорил о том, что здесь абсолютно формалистский подход неуместен, то есть когда это приобретает гипертрофированные формы", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что этот вопрос нуждается в регулировании.
"Это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской и иной запрещенной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, а весьма резонансными", - добавил представитель Кремля.
Напомним, во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов задал вопрос о преследовании свободомыслия по статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").