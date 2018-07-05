Власти Испании считают, что ЕС ведет "страусиную" миграционную политику

СЕГОДНЯ 16:17 2018-07-05T16:17:19+03:00

По его словам, между Европой и Африкой существуют серьезные экономические, социальные и демографические проблемы

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Жозел Боррель, глава МИД Испании, упрекнул Евросоюз в стремлении уйти от урегулирования миграционной проблемы. Он заявил о существовании «серьезной проблемы экономического, демографического и социального дисбаланса между Европой и Африкой».

Дипломат жестко определяет реальную, по его мнению, миграционную проблему. Упомянув прибывшее в среду в Барселону судно неправительственной организации Proactiva Open Arms с мигрантами на борту, он заявил, что проблема заключается вовсе не в последних 60-ти приехавших людях, а в тех сотнях миллионов, которые еще прибудут и которые родятся и вырастут в Африке.

«На последнем Европейском совете было [достигнуто] минимальное соглашение, которое предотвратило разрыв, но мы [ЕС] играем в «страусиную политику», а проблему должны решать те, на чью долю она выпадает, будь то Греция, Италия или мы», - сказал глава МИД Испании в четверг в интервью корпорации Radio y Television Espanola.

Напоминаем, что ранее сайт kp.ru писал о саммите ЕС 29 июня, во время которого было принято итоговое заявление о миграции. По нему Еврокомиссия получила задание проработать вопрос организации фильтрационных центров в соседних с ЕС государствах, имеющих общую границу, откуда Евросоюз будет отбирать мигрантов, имеющих право на убежище, после чего начнет организованно перевозить в Европу. Решение о количестве принятых мигрантов страны принимают самостоятельно.