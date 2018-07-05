Военные США прибыли в Финляндию для подготовки визита Трампа

СЕГОДНЯ 16:21 2018-07-05T16:21:51+03:00

Американские военные прибыли в Финляндию для подготовки визита Трампа. Фото: скриншот с видео Фото: другой источник.

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5 июля в аэропорту столицы Финляндии Хельсинки Вантаа приземлился военно-транспортный самолет вооруженных сил США. Из чего местные СМИ сделали вывод, что прибывшие военные будут заниматься начальной подготовкой близящегося американо-российского саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По сообщениям финской газеты Ilta-lehti, журналистам которой удалось заснять прилет военного борта, на самолете четко читаются буквы AMC — Air Mobility Command.

"Силы AMC работают под командованием ВВС и отвечают за перевозку войск и флотов, а также организационные вопросы. Самолет также может координировать воздушное движение других самолетов", — пишет издание.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Главы сверхдержав собираются тет-а-тет обсудить ряд важных тем. Среди которых значатся полноценное восстановление двусторонних отношений после ощутимого похолодания, а так же ряд вопросов мировой повестки дня. По окончанию переговоров будет подписано совместное заявление.