Глава МВД Британии обвинил РФ в дезинформации по инциденту в Эймсбери

СЕГОДНЯ 16:32 2018-07-05T16:32:44+03:00

В связи с этим, Саджид Джавид призвал Лондон делать публичной всю информацию о ходе расследования отравления двух граждан

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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид обвинил Россию в распространении заведомо ложной информации касательно инцидента с отравлением двух британцев в городе Эймсбери. Такое заявление глава ведомства сделал во время выступления в парламенте в четверг, 5 июля.

"Российская кампания по дезинформации уже началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал Джавид.

По его словам, в МВД ожидают "дальнейшей дезинформации" со стороны Москвы, и поэтому британские власти должны делать публичной всю информацию о ходе расследования, передает "Интерфакс".

Напомним, что примерно неделю назад в одной из квартир города Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления. Позже в Скотленд-Ярде заявили, что на пострадавших воздействовали тем же нервно-паралитическим веществом, что и в случае с британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лондон уже уведомил Организацию по запрещению химического оружия о случившемся.