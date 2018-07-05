Глава МВД Британии обвинил РФ в дезинформации по инциденту в Эймсбери
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид обвинил Россию в распространении заведомо ложной информации касательно инцидента с отравлением двух британцев в городе Эймсбери. Такое заявление глава ведомства сделал во время выступления в парламенте в четверг, 5 июля.
"Российская кампания по дезинформации уже началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал Джавид.
По его словам, в МВД ожидают "дальнейшей дезинформации" со стороны Москвы, и поэтому британские власти должны делать публичной всю информацию о ходе расследования, передает "Интерфакс".
Напомним, что примерно неделю назад в одной из квартир города Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления. Позже в Скотленд-Ярде заявили, что на пострадавших воздействовали тем же нервно-паралитическим веществом, что и в случае с британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лондон уже уведомил Организацию по запрещению химического оружия о случившемся.