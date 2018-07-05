2018-07-05T16:32:44+03:00
Политика

Глава МВД Британии обвинил РФ в дезинформации по инциденту в Эймсбери

В связи с этим, Саджид Джавид призвал Лондон делать публичной всю информацию о ходе расследования отравления двух граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Глава МВД Великобритании Саджид ДжавидГлава МВД Великобритании Саджид ДжавидФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид обвинил Россию в распространении заведомо ложной информации касательно инцидента с отравлением двух британцев в городе Эймсбери. Такое заявление глава ведомства сделал во время выступления в парламенте в четверг, 5 июля.

"Российская кампания по дезинформации уже началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал Джавид.

По его словам, в МВД ожидают "дальнейшей дезинформации" со стороны Москвы, и поэтому британские власти должны делать публичной всю информацию о ходе расследования, передает "Интерфакс".

Напомним, что примерно неделю назад в одной из квартир города Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления. Позже в Скотленд-Ярде заявили, что на пострадавших воздействовали тем же нервно-паралитическим веществом, что и в случае с британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лондон уже уведомил Организацию по запрещению химического оружия о случившемся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
В МЧС прокомментировали сообщение о лифте, рухнувшем с 40 этажа на севере Москвы
По выпавшей из аиста SIM-карте мужчина наговорил 20 часов на 2,5 тысячи евро
Россия призвала спортивные организации отказывать США в праве проводить международные соревнования
Будущие фармацевты - участники Gxp-саммита приняли участие в профессиональной олимпиаде
Захарова призвала отказаться от "грязной политической игры" вокруг Эймсбери
Ученые открыли способ выявлять болезни при помощи снов
Военные США прибыли в Финляндию для подготовки визита Трампа
Смертельный яд кураре был похищен из музея в Нидерландах
Власти Испании считают, что ЕС ведет "страусиную" миграционную политику
Госдума приняла в первом чтении проекты законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли
Ученые выявили гены симбиоза ожирения и одиночества
Песков: формалистский подход к теме наказания за репосты в интернете неуместен
Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте с отравлением в Эймсбери
Путин обсудит с кабмином социально-экономическое развитие
Жаркая погода вернётся в Москву 9 июля
Биологи нашли способ восстановить популяцию белых носорогов
Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины
Вратаря украинского футбольного клуба выгнали из команды за поддержку россиян на ЧМ-2018
Сербия закупит у России ЗРК С-300
Европарламент не поддержал предложение обязать онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав
В реакторе бельгийской АЭС обнаружили дефект конструкции
Умер Клод Ланцман - французский журналист и режиссёр