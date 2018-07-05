Россия призвала спортивные организации отказывать США в праве проводить международные соревнования

СЕГОДНЯ 17:00 2018-07-05T17:00:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская Федерация намерена сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенным штатам было запрещено проводить спортивные соревнования мирового уровня. Об этом 5 июля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата Москва предложит различным мировым спортивным федерациям отказывать Соединенным Штатам в праве проводить международные соревнования из-за невыдачи виз спортсменам.

"Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту. Такие шаги в случае повторения приведут к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований", - резюмировала Захарова.

В дополнение к сказанному, официальный представитель российского МИД назвала проводимую Вашингтоном политику в данной области верхом дискриминации по спортивному признаку и призвала мировую спортивную общественность дать этому достойный ответ.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в конце марта 2018 года стало известно о задержке выдачи виз российской сборной по вольной борьбе. Американское посольство отказало спортсменам в собеседованиях. Сборная должна была поехать на Кубок мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. Однако из-за визовых проволочек соревнования прошли без российских атлетов.