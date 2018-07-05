Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского

СЕГОДНЯ 17:29 2018-07-05T17:30:05+03:00

В Киеве же заявили о готовности внести главреда РИА Новости Украина в списки заключенных на двусторонний обмен

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Российская сторона требует от Украины немедленно освободить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. С таким призывом выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что журналист был задержан "по абсолютно надуманному обвинению" и находится под арестом уже почти несколько месяцев.

"Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи, снятия с него всех возмутительных своей лживостью обвинений", — цитирует РИА Новости дипломата.

Между тем, в Киеве заявили о готовности рассмотреть возможность включения главреда в список заключенных, предлагаемых на обмен. Более того, по словам вице-спикера парламента Украины Ирины Геращенко, власти незалежной готовы внести в этот документ дополнительно еще 12 других фамилий.

"После этой проверки хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа [российский омбудсмен Татьяна] Москалькова, ещё были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич", - цитирует "Украина 112" спикера.

Напомним, что в настоящий момент в списках на обмен заключенными обеих стран числятся по 23 человека с каждой стороны. Ранее сайт kp.ru публиковал имена тех россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан, отбывающих наказание в нашей стране.