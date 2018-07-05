2018-07-05T17:30:05+03:00
Политика

Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского

В Киеве же заявили о готовности внести главреда РИА Новости Украина в списки заключенных на двусторонний обмен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Журналист Кирилл ВышинскийЖурналист Кирилл ВышинскийФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Российская сторона требует от Украины немедленно освободить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. С таким призывом выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что журналист был задержан "по абсолютно надуманному обвинению" и находится под арестом уже почти несколько месяцев.

"Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи, снятия с него всех возмутительных своей лживостью обвинений", — цитирует РИА Новости дипломата.

Между тем, в Киеве заявили о готовности рассмотреть возможность включения главреда в список заключенных, предлагаемых на обмен. Более того, по словам вице-спикера парламента Украины Ирины Геращенко, власти незалежной готовы внести в этот документ дополнительно еще 12 других фамилий.

"После этой проверки хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа [российский омбудсмен Татьяна] Москалькова, ещё были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич", - цитирует "Украина 112" спикера.

Напомним, что в настоящий момент в списках на обмен заключенными обеих стран числятся по 23 человека с каждой стороны. Ранее сайт kp.ru публиковал имена тех россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан, отбывающих наказание в нашей стране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Украинский солдат заходит в Москву": В Киеве представили план по возвращению Донбасса
Турция досрочно отменит режим ЧП, введенный после попытки госпереворота
Две экскурсионные лодки со 130 туристами перевернулись на Пхукете
Депутат Верховной рады принял Федерику Могерини за двух разных людей
Захарова призвала Мэй не переживать за безопасность болельщиков на ЧМ
Боевики ИГ* убили двоих американских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре
Британские власти допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери
Лучшие фильмы ужасов-2018: Составлен рейтинг хорроров этого года
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
В МЧС прокомментировали сообщение о лифте, рухнувшем с 40 этажа на севере Москвы
По выпавшей из аиста SIM-карте мужчина наговорил 20 часов на 2,5 тысячи евро
Россия призвала спортивные организации отказывать США в праве проводить международные соревнования