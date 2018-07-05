2018-07-05T17:50:07+03:00
В мире

Британские власти допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери

Пока доказательств причастности Москвы нет, но внимание всего мира обращено в ее сторону, заявил глава МВД Великобритании
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Британии допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в ЭймсбериВ Британии допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в ЭймсбериФото: REUTERS
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Инцидент с отравлением неизвестным веществом двух жителей британского городка Эймсбери может послужить поводом для введения в отношении Москвы определенных мер. Разумеется, если будет достаточная доказательная база, что за произошедшим стоит Москва.

Об этом 5 июля заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

«Мы не хотим пока делать выводы, но если будет установлено, что за это несёт ответственность Россия, то, конечно, мы будем рассматривать, какие дальнейшие действия мы можем предпринять», — приводят слова чиновника британские СМИ.

В продолжении темы, глава британского МВД недвусмысленно дополнил, что «в связи с произошедшим, внимание всего мира обращено в сторону России».

Неделей ранее в британском городке Эймсбери в своем доме без сознания со следами отравления были обнаружены мужчина и женщина. В настоящее время они находятся в одной из местных клиник под присмотром медиков.

В российском МИД уже прокомментировали произошедшее и возможные надуманные обвинения в адрес Москвы, как это было в истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала Лондон отказаться «от грязной политической игры» и заниматься реальным расследованием обоих инцидентов.

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