Боевики ИГ* убили двоих американских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре

СЕГОДНЯ 17:52 2018-07-05T17:52:09+03:00

Стало известно о жертвах со стороны военнослужащих США в Сирии Фото: REUTERS

Террористы заложили фугас у дороги и подорвали его, когда мимо проезжал патрульный конвой

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Двое американских военнослужащих стали жертвами теракта, организованного боевиками террористической организации ИГ*. Инцидент произошел накануне в селе Эн-Намлия сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Американцы проводили патрулирование совместно с курдскими силами, когда прогремел взрыв. Как оказалось, террористы установили на дороге несколько фугасов, которые привели в действие, когда над ними проезжал конвой. В результате погибли два человека, также серьезно пострадал бронированный автомобиль Hummer.

Командование Соединенных Штатов пока не подтвердило, но и не опровергло данную информацию.

Между тем, по данным сирийского оппозиционного новостного агентства "Дейр-эз-Зор 24", сразу после взрыва боевики вступили в перестрелку с членами патруля. Через некоторое им удалось бежать в регион Северная Бадия, который частично находится под их контролем.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сирии был ликвидирован сын лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади - Худайфа аль-Бадри.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.