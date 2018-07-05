Боевики ИГ* убили двоих американских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре
Двое американских военнослужащих стали жертвами теракта, организованного боевиками террористической организации ИГ*. Инцидент произошел накануне в селе Эн-Намлия сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Американцы проводили патрулирование совместно с курдскими силами, когда прогремел взрыв. Как оказалось, террористы установили на дороге несколько фугасов, которые привели в действие, когда над ними проезжал конвой. В результате погибли два человека, также серьезно пострадал бронированный автомобиль Hummer.
Командование Соединенных Штатов пока не подтвердило, но и не опровергло данную информацию.
Между тем, по данным сирийского оппозиционного новостного агентства "Дейр-эз-Зор 24", сразу после взрыва боевики вступили в перестрелку с членами патруля. Через некоторое им удалось бежать в регион Северная Бадия, который частично находится под их контролем.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сирии был ликвидирован сын лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади - Худайфа аль-Бадри.
* - запрещенная в РФ террористическая организация.