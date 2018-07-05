2018-07-05T18:15:47+03:00
Политика

Депутат Верховной рады принял Федерику Могерини за двух разных людей

Парламентарий во время прямого эфира на украинском ТВ так и смог разобраться женщина европейский политик или мужчина
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Депутат Рады принял Федерику Могерини за двух разных людейДепутат Рады принял Федерику Могерини за двух разных людейФото: REUTERS
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Курьезная ситуация произошла на Украине во время прямого эфира на одном из местных телеканалов. Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко (БПП) Геннадий Ткачук не смог разобраться во время интервью, кем же на самом деле по гендерному признаку является верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Мало того, парламентарий принял женщину-политика за двух разных людей.

Во время выступления Ткачук назвал Могерини "господином". Однако ведущая попробовала сразу поправить политика, уточнив, что Могерини — "госпожа, а не господин". Однако невежество украинского нардепа на этом не закончилось.

"Не госпожа, а Могерини сказал, что на сегодняшний день в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал" — парировал Ткачук.

В ответ, журналист предприняла еще одну попытку поправить политика и уточнила, что "Федерика Могерини — один человек".

"Нет, нет", — отреагировал на замечание Ткачук.

В итоге, так и не придя к консенсусу, участники прямого эфира решили оставить выяснение, кто же на самом деле Федерика Могерини — мужчина или женщина — до лучших времен и сменили тему.

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