Захарова призвала Мэй не переживать за безопасность болельщиков на ЧМ

СЕГОДНЯ 18:08 2018-07-05T18:08:59+03:00

Власти Британии переживают о том, что английские болельщики не будут в безопасности в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель МИД РФ посоветовала британскому премьеру больше волноваться о том, что происходит у нее в стране

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не переживать за безопасность английских болельщиков на чемпионате мира по футболу, которых проходит в нашей стране. По словам дипломата, в России "все хорошо", и в этом можно убедиться, просто приехав и посмотрев.

"Несмотря на ту грязь, которая выливалась на нашу страну до чемпионата мира, сейчас уже сложно придумать какие-то небылицы, ведь все видят все своими глазами. Хотя русофобская кампания тоже не стихает", - заявила Захарова.

Она напомнила, что в этом плане больше всего "отметилась" сама Мэй, которая начала озвучивать свои переживания по поводу безопасности английских болельщиков в России

"Лучше бы о безопасности подданных Великобритании в своей стране думала", - цитирует ТАСС дипломата.

Захарова также в очередной раз опровергла сообщение газеты The Guardian о том, что британский премьер якобы отклонила направленное ей приглашение на ЧМ-2018.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что наша страна никому не отправляла индивидуальных писем с просьбой посетить мероприятие, поэтому получить отказ тоже никак не могла.