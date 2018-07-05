2018-07-05T18:50:53+03:00
В мире

Турция досрочно отменит режим ЧП, введенный после попытки госпереворота

Он будет официально снят в понедельник, 9 июля, после объявления состава нового правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турция отменит режим чрезвычайного положения в странеТурция отменит режим чрезвычайного положения в странеФото: REUTERS
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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о досрочной отмене режима чрезвычайного положения, введенного в стране в июле 2016 года после попытки государственного переворота.

"В понедельник (9 июля) будет объявлен состав нового правительства, и таким образом режим ЧП завершится", - сказал глава кабмина.

Отвечая на критику ряда граждан, Йылдырым также напомним, что Франция жила в условиях подобного режима 719 дней. И такие меры были предприняты не после попытки госпереворота, а в результате теракта.

Между тем, уже завтра действующее правительство республики издаст своей последний указ, в котором будут перечислены меры по сохранению успехов, достигнутых в борьбе с терроризмом, передает Anadolu.

Напомним, турецкие власти шесть раз продлевали режим ЧП. В стране до сих пор действуют некоторые ограничения на проведение митингов и ряда массовых мероприятий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 24 июня в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. По их итогам за кандидатуру действующего главы государства Реджепа Эрдогана проголосовали 52,59% избирателей.

Уже 4 июля правительство республики передало ему свои полномочия в рамках перехода к президентской форме правления.

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