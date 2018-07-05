"Украинский солдат заходит в Москву": В Киеве представили план по возвращению Донбасса

СЕГОДНЯ 19:10 2018-07-05T19:10:25+03:00

В МВД незалежной рассказали о двух "идеальных" вариантах развития событий на востоке страны

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Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко поделился двумя "идеальными" вариантами развития событий в Донбассе. Оба сценария подразумевают возвращение Донецкой и Луганской областей под полный контроль Киева.

"Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки. Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву", - заявил Варченко.

Правда он тут же добавил, что такие "блестящие" сценарии хоть и "желательны", но "оторваны от жизни", остальные же стратегии основываются на компромиссах.

Речь идет, прежде всего, о плане, предложенном главой МВД Украины Арсеном Аваковом. Так называемая Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" подразумевает захват территории у линии соприкосновения миротворцами ООН и украинскими пограничниками. Уже после этого Киев планирует занимать Донбасс поэтапно.

По мнению Варченко, такой сценарий позволит "достойно" выйти из конфликта каждой стороне, сообщается на сайте МВД Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что свои варианты развития событий в Донбассе (которые также не могут быть реализованы) уже предлагал заместитель министра незалежной по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.