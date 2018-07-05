2018-07-05T19:48:13+03:00
Политика

Трамп надеется, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию

По мнению американского лидера, налаживание отношений между США и Россией способно улучшить мир
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным поможет снизить напряженность между нашими странами и приведет к конструктивному взаимодействию в рамках улучшения мира и безопасности в мире. Такое заявление сделал американский посол в РФ Джон Хантсман.

"Президент стремится к этой встречи в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что приоритетом Трампа является защита американского народа и интересов государства, а также интересов союзников и партнеров, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал о том, что встреча лидеров США и России состоится 16 июля в Финляндии, предположительно, в Хельсинки. Сначала пройдут переговоры в формате тет-а-тет, а после в расширенном составе. Главы государств обсудят перспективы улучшения двусторонних отношений и международную повестку дня.

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