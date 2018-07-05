Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по закону о СМИ-иноагентах

СЕГОДНЯ 20:01 2018-07-05T20:01:24+03:00

Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 рублей как СМИ-иноагента. Фото Михаил Почуев ТАСС

Так, "Радио Свобода" должно выплатить 100 тысяч рублей за непредоставление отчета о своей деятельности

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Министерство юстиции России зафиксировало первый случай вынесения штрафа в отношении средства массовой информации за невыполнение требований закона о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Такое заявление сделали в самом ведомстве.

"В нарушение законодательства Российской Федерации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) в установленный срок не представило в Минюст России отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение", - сообщили в Минюсте.

Там подчеркнули, что речь идет о статье "Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента", передает ТАСС.

Напомним, что 25 ноября 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах, согласно которому средства массовой информации, получающие иностранное финансирование, должны быть признаны иностранными агентами, передает сайт kp.ru.