Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по закону о СМИ-иноагентах
Министерство юстиции России зафиксировало первый случай вынесения штрафа в отношении средства массовой информации за невыполнение требований закона о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Такое заявление сделали в самом ведомстве.
"В нарушение законодательства Российской Федерации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) в установленный срок не представило в Минюст России отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение", - сообщили в Минюсте.
Там подчеркнули, что речь идет о статье "Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента", передает ТАСС.
Напомним, что 25 ноября 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах, согласно которому средства массовой информации, получающие иностранное финансирование, должны быть признаны иностранными агентами, передает сайт kp.ru.