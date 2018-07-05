2018-07-05T20:01:24+03:00
Политика

Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по закону о СМИ-иноагентах

Так, "Радио Свобода" должно выплатить 100 тысяч рублей за непредоставление отчета о своей деятельности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 рублей как СМИ-иноагента. Фото Михаил Почуев ТАСССуд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 рублей как СМИ-иноагента. Фото Михаил Почуев ТАСС
Изменить размер текста:

Министерство юстиции России зафиксировало первый случай вынесения штрафа в отношении средства массовой информации за невыполнение требований закона о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Такое заявление сделали в самом ведомстве.

"В нарушение законодательства Российской Федерации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) в установленный срок не представило в Минюст России отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение", - сообщили в Минюсте.

Там подчеркнули, что речь идет о статье "Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента", передает ТАСС.

Напомним, что 25 ноября 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах, согласно которому средства массовой информации, получающие иностранное финансирование, должны быть признаны иностранными агентами, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
С Даны Борисовой сняли запрет на выезд за границу
Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Севастополе
Трамп надеется, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию
Коммунисты сомневаются в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы
Росгвардейцы оригинально "болеют" за российских футболистов
Парламент Македонии лишил президента права блокировать переименование страны
"Украинский солдат заходит в Москву": В Киеве представили план по возвращению Донбасса
Турция досрочно отменит режим ЧП, введенный после попытки госпереворота
Две экскурсионные лодки со 130 туристами перевернулись на Пхукете
Депутат Верховной рады принял Федерику Могерини за двух разных людей
Захарова призвала Мэй не переживать за безопасность болельщиков на ЧМ
Боевики ИГ* убили двоих американских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре
Британские власти допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери
Лучшие фильмы ужасов-2018: Составлен рейтинг хорроров этого года
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
В МЧС прокомментировали сообщение о лифте, рухнувшем с 40 этажа на севере Москвы
По выпавшей из аиста SIM-карте мужчина наговорил 20 часов на 2,5 тысячи евро
Россия призвала спортивные организации отказывать США в праве проводить международные соревнования