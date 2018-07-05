С Даны Борисовой сняли запрет на выезд за границу

СЕГОДНЯ 20:29 2018-07-05T20:30:30+03:00

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Только мы сообщили о беде знаменитой телеведущей Даны Борисовой, что ей закрыли выезд за границу за неуплату алиментов (долг блондинка оперативно погасила - Ред.), как "КП" удалось выйти на связь с судебными приставами, прикрепленными к звезде.

Мы рассказали им, что ведущая погасила задолженность и теперь переживает, что ее 10-летняя дочь Полина останется без отпуска, если их не выпустят за границу 14-июля, когда у них запланированы каникулы по Венеции.

Судебные приставы вошли в положение телеведущей и сняли с нее запрет на выезд за границу.

- Они проверили, оплатила ли я долг, и сняли запрет. Оказалось, что там работают очень хорошие люди. Благодарю за помощь судебного пристава Карину и редакцию "Комсомолки", - сказала в интервью "КП" Дана Борисова.