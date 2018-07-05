2018-07-05T20:32:43+03:00
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Инцидент произошел во время празднования Дня независимости США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Три человека погибли и ещё трое пострадали в результате стрельбы в американском штате КалифорнияТри человека погибли и ещё трое пострадали в результате стрельбы в американском штате КалифорнияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двое неизвестных открыли стрельбу на вечеринке в американском штате Калифорния. В результате происшествия погибли три человека, еще столько же пострадали.

Инцидент произошел утром в четверг, 5 июля, на вечеринке в частном доме, расположенном в районе Уэстлейк округа Лос-Анджелес. Сообщается, что молодежь праздновала День независимости США.

В какой-то момент к дому прибыли вооруженные люди и начали стрельбу. После им удалось скрыться, предположительно, на автомобиле. В момент инцидента в здании находились около десяти человек.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили уже мертвых мужчину и женщину в возрасте чуть более 20 лет, еще четверо пострадавших были в больницу. Позже один из них скончался. Состояние двоих раненых все еще оценивается как критическое.

Полиция считает, что инцидент мог возникнуть в ходе конфликта. Также предполагается, что во всем случившемся могут быть замешаны местные банды.

По данным CBS, в настоящий момент следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня этого года стрельба произошла также в редакции газеты Capital Gazette американского города Аннаполис штата Мэриленд. Тогда погибли пятеро журналистов, еще около 20 человек получили ранения.

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