Трехсторонние переговоры по газу между ЕС, Украиной и РФ пройдут 17 июля
Евросоюз, Россия и Украина проведут трехсторонние переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию по газу. Такое заявление сделал заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
По ее словам, первый раунд переговоров состоится 17 июля в Берлине. Во встрече примут участие представители властей и коммерческих структур обеих стран.
"Наша цель - договориться о долгосрочной повестке и относительно метода работы. Предстоящие переговоры будут трудными, поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия", - цитирует ТАСС Шефровича.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ЕС очень надеются на сохранение сотрудничества между Москвой и Киевом в области энергетики, поскольку оно имеет первостепенное значение. Именно поэтому организация настаивает на сохранении транзита газа через территорию незалежной.