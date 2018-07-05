Трехсторонние переговоры по газу между ЕС, Украиной и РФ пройдут 17 июля

СЕГОДНЯ 21:19 2018-07-05T21:19:49+03:00

Трехстороння встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией пройдет 17 июля в Берлине Фото: EAST NEWS

Зампред ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович надеется на стабильное сотрудничество между Москвой и Киевом в сфере энергетики

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Евросоюз, Россия и Украина проведут трехсторонние переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию по газу. Такое заявление сделал заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

По ее словам, первый раунд переговоров состоится 17 июля в Берлине. Во встрече примут участие представители властей и коммерческих структур обеих стран.

"Наша цель - договориться о долгосрочной повестке и относительно метода работы. Предстоящие переговоры будут трудными, поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия", - цитирует ТАСС Шефровича.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ЕС очень надеются на сохранение сотрудничества между Москвой и Киевом в области энергетики, поскольку оно имеет первостепенное значение. Именно поэтому организация настаивает на сохранении транзита газа через территорию незалежной.