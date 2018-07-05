Все клиенты "Натали Турс" буду вывезены из-за рубежа в течение двух недель

СЕГОДНЯ 21:33 2018-07-05T21:33:24+03:00

Все туристы «Натали Турс» вернутся в Россию в течение двух недель‍ Фото: ТАСС

Первые 500 человек вернутся в Россию уже на этой неделе, остальные 3 тысячи - на следующей

Изменить размер текста: A A

Все туристы, отправившиеся на курорты по путевкам от "Натали Турс", будут вывезены из-за рубежа в течение двух недель. Такое заявление сделали в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу компании Владимира Воробьева.

Так, около 500 человек вернутся в Россию уже до конца этой недели, а оставшиеся 3 тысячи туристов покинут заграницу несколько позже.

При этом еще недавно Воробьев говорил о том, что за рубежом остаются лишь 300-400 клиентов его турфирмы. Он обещал вывезти их всех чартерными и регулярными рейсами в субботу и воскресенье, передает сайт kp.ru.

Глава Ростуризма Олег Сафонов поспешил успокоить общественность и заверил, что даже если у туристов не будет обратных билетов их вернут в Россию с помощью задействования средств из фондов "Турпомощи". Речь идет об 1 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Напомним, что 30 июня туроператор "Натали Турс" отменил свои чартерные рейсы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, а уже 4 июля были аннулированы все ранее подтвержденные туры. Компании стало просто нечем оплачивать трансферы и номера в отелях своих клиентов.