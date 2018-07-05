2018-07-05T21:54:09+03:00
Умные вещи

В Google отреагировали на утечку документов из облачного сервиса Docs

В компании решили напомнить пользователям о правилах индексации данных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Google прокомментировали утечку документов Docs в поисковые системы‍В Google прокомментировали утечку документов Docs в поисковые системы‍Фото: REUTERS
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После инцидента с утечкой документов из облачного сервиса Docs в поисковую выдачу "Яндекса" руководство корпорации Google решило напомнить пользователям своих ресурсов о правилах индексации данных.

Напомним, что вечером в среду, 4 июля, файлы многих пользователей стали отображаться в выдаче поисковика. Так, многие конфиденциальные данные, в том числе пароли и списки контактов оказались в открытом доступе.

Позже в "Яндексе" пояснили, что в этом виноваты сами пользователи, которые специально или по случайности установили опцию "общедоступно для поиска и просмотра".

"Cохранять и защищать личную информацию пользователей — наш главный приоритет. Сервис "Google.Документы" является высоко защищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге корпорации.

Там же еще раз подчеркивается, что поисковые системы способны индексировать только те документы, которые были сделаны публичными их владельцами, или же когда кто-то публикует ссылку на такой файл. Данные настройки всегда можно изменить и установить ограничения на просмотр, комментирование или редактирование.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как защитить свои документы, чтобы они не оказались в выдаче "Яндекса".

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