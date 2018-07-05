В Google отреагировали на утечку документов из облачного сервиса Docs
После инцидента с утечкой документов из облачного сервиса Docs в поисковую выдачу "Яндекса" руководство корпорации Google решило напомнить пользователям своих ресурсов о правилах индексации данных.
Напомним, что вечером в среду, 4 июля, файлы многих пользователей стали отображаться в выдаче поисковика. Так, многие конфиденциальные данные, в том числе пароли и списки контактов оказались в открытом доступе.
Позже в "Яндексе" пояснили, что в этом виноваты сами пользователи, которые специально или по случайности установили опцию "общедоступно для поиска и просмотра".
"Cохранять и защищать личную информацию пользователей — наш главный приоритет. Сервис "Google.Документы" является высоко защищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге корпорации.
Там же еще раз подчеркивается, что поисковые системы способны индексировать только те документы, которые были сделаны публичными их владельцами, или же когда кто-то публикует ссылку на такой файл. Данные настройки всегда можно изменить и установить ограничения на просмотр, комментирование или редактирование.
Ранее сайт kp.ru писал о том, как защитить свои документы, чтобы они не оказались в выдаче "Яндекса".