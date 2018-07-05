Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную

СЕГОДНЯ 22:11 2018-07-05T22:11:54+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал стабильной макроэкономическую ситуацию в нашей стране. Такие выводы глава государства сделал, основываясь на показателях ключевых параметров по итогам первых пяти месяцев текущего года.

"По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции. Так, прирост промышленного производства за январь–май составил 3,2 процента. Сельское хозяйство прибавило 2,5 процента. Вырос грузооборот транспорта на 3,1 процента", - рассказал Владимир Владимирович.

Он подчеркнул, что наблюдается также низкий уровень инфляции и безработицы, в то время как реальная зарплата и доходы населения растут.

Однако, несмотря на такой прирост по ряду направлений, сохраняются системные проблемы и сложности, связанные с "особенностями нашей экономики" и с влиянием внешних факторов, приводятся слова президента на сайте Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер РФ Дмитрий Медведев высказывался о российской экономике как об "абсолютно стабильной" еще в апреле.