2018-07-05T22:27:07+03:00
Политика

Местом встречи Путина и Трампа в Хельсинки станет президентский дворец

В 1990 году именно здесь проходили переговоры бывших лидеров США и СССР Джорджа Буша и Михаила Горбачева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Встреча Трампа и Путина пройдет в президентском дворце в Хельсинки. Фото: Михаил Метцель ТАССВстреча Трампа и Путина пройдет в президентском дворце в Хельсинки. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в президентском дворце в городе Хельсинки. Такое заявление сделал представитель Белого дома.

"В президентском дворце", - сказал сотрудник администрации Трампа, отвечая на вопрос о конкретном месте проведения двустороннего саммита Россия-США.

Данная рабочая резиденция президента Финляндии Саули Ниинистё находится напротив рыночной площади в Южном порту, недалеко от здания мэрии, передает ТАСС.

Напомним, что выбор места проведения встречи лидеров США и России пал именно на Хельсинки, поскольку она является нейтральной территорией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в качестве предполагаемых локаций для организации данного саммита назывались четыре здания. Это правительственная резиденция Кёнигстед в Вантае, резиденция финского президента Мянтюниеми, отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa и сам президентсий дворец, который в итоге был признан лучшим вариантом.

Именно в его помещениях в 1990 году проходила встреча тогда еще главы США Джордша Буша и его коллеги из СССР Михаила Горбачева.

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