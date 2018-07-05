Местом встречи Путина и Трампа в Хельсинки станет президентский дворец
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в президентском дворце в городе Хельсинки. Такое заявление сделал представитель Белого дома.
"В президентском дворце", - сказал сотрудник администрации Трампа, отвечая на вопрос о конкретном месте проведения двустороннего саммита Россия-США.
Данная рабочая резиденция президента Финляндии Саули Ниинистё находится напротив рыночной площади в Южном порту, недалеко от здания мэрии, передает ТАСС.
Напомним, что выбор места проведения встречи лидеров США и России пал именно на Хельсинки, поскольку она является нейтральной территорией.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в качестве предполагаемых локаций для организации данного саммита назывались четыре здания. Это правительственная резиденция Кёнигстед в Вантае, резиденция финского президента Мянтюниеми, отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa и сам президентсий дворец, который в итоге был признан лучшим вариантом.
Именно в его помещениях в 1990 году проходила встреча тогда еще главы США Джордша Буша и его коллеги из СССР Михаила Горбачева.