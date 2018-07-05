Местом встречи Путина и Трампа в Хельсинки станет президентский дворец

СЕГОДНЯ 22:26 2018-07-05T22:27:07+03:00

Встреча Трампа и Путина пройдет в президентском дворце в Хельсинки. Фото: Михаил Метцель ТАСС

В 1990 году именно здесь проходили переговоры бывших лидеров США и СССР Джорджа Буша и Михаила Горбачева

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Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в президентском дворце в городе Хельсинки. Такое заявление сделал представитель Белого дома.

"В президентском дворце", - сказал сотрудник администрации Трампа, отвечая на вопрос о конкретном месте проведения двустороннего саммита Россия-США.

Данная рабочая резиденция президента Финляндии Саули Ниинистё находится напротив рыночной площади в Южном порту, недалеко от здания мэрии, передает ТАСС.

Напомним, что выбор места проведения встречи лидеров США и России пал именно на Хельсинки, поскольку она является нейтральной территорией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в качестве предполагаемых локаций для организации данного саммита назывались четыре здания. Это правительственная резиденция Кёнигстед в Вантае, резиденция финского президента Мянтюниеми, отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa и сам президентсий дворец, который в итоге был признан лучшим вариантом.

Именно в его помещениях в 1990 году проходила встреча тогда еще главы США Джордша Буша и его коллеги из СССР Михаила Горбачева.