Из-за пожара на Пятницкой улице в Москве эвакуировали 20 человек

5 Июль 23:59 2018-07-06T00:13:40+03:00

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Поздно вечером в четверг, 5 июля, вспыхнул пожар на Пятницкой улице в Москве: загорелась крыша жилого дома. Спасатели эвакуировали из- здания 20 жильцов.

Пожар произошел на крыше жилого дома, расположенного по адресу: улица Пятницкая, 43. Его тушат несколько пожарных расчетов, причем возгоранию уже присвоили вторую, повышенную, категорию сложности. Об этом рассказал Интерфаксу осведомленный источник в экстренных службах города.

holodmir #пожар в Замоскворечье! Уже минут 40. Огонь не отступает! #москва

Ранее сайт kp.ru писал о другом пожаре в центре столицы. Неделю назад, 28 июня, загорелась оргтехника на первом этаже здания, де располагается офис «Башнефти». Тогда были эвакуированы 340 человек, никто не пострадал.

А перед этим, вечером 27 июня, произошел пожар в торговом центре "Атриум" в центре Москвы. Возгорание началось на крыше здания, были эвакуированы более трех тысяч человек, пострадавших нет.