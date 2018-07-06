2018-07-06T00:47:39+03:00
В мире

Венесуэла пообещала стать для США «еще одним Вьетнамом» и «кошмаром»

Так в Каракасе отреагировали на сообщения, что Трамп обсуждал возможность военного вторжения в страну
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо КабельоПредседатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо КабельоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Венесуэльцы станут для Соединенных Штатов «кошмаром» и устроят американцам «новый Вьетнам», если те вздумают воевать с Боливарианской Республикой. Так заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, узнав о том, что в прошлом году Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность вторжения в эту латиноамериканскую страну.

«Они даже не знают, как потом будут выбираться. Они будут глотать пыль, если попытаются ступить на нашу родину. Мы станем для них еще одним Вьетнамом, их кошмаром», - приводит слова одного из ближайших соратников покойного Уго Чавеса El Tiempo.

Дьосдадо Кабельо добавил, что ассамблея назначила специальную комиссию, которая будет изучать деятельность «предателей», призывающих иностранцев ввести войска в Венесуэлу.

Как ранее писал kp.ru, накануне агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщило, что летом 2017 года Трамп в присутствии занимавшего в то время пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона и тогдашнего помощника президента по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера предложил развязать войну с Боливарианской Республикой.

«В связи с возрастающей угрозой безопасности в регионе, которая исходит от Венесуэлы, почему США не могут просто ввести войска в эту проблемную страну?» - привело агентство его слова.

К счастью, Тиллерсону и Макмастеру удалось тогда отговорить своего воинственного шефа от этой затеи.

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