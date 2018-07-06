Роухани сказал Меркель, что Иран хочет сохранить ядерную сделку, но предложения стран ЕС его разочаровали

СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-06T01:27:24+03:00

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Вечером в четверг, 5 июля, президент Ирана Хасан Роухани и канцлер Германии обсудили по телефону возможность сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Разговор состоялся в преддверии встречи глав МИД стран-участниц соглашения, которая пройдет в Вене 6 июля.

Роухани заявил, что Тегеран не хочет разрывать ядерную сделку, но его разочаровал пакет предложений Франции, Великобритании и ФРГ по сохранению СВПД. Иранский лидер указал на недостаток «практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества». По его словам, в предложенном пакете предложений содержатся лишь «обязательства общего характера» подобно тем, что ранее в своих заявлениях отмечал Евросоюз.

Он также выразил надежду, что встреча министров иностранных дел даст ясный и прямой сигнал к продолжению сотрудничества «пятерки» с Ираном. В ответ Меркель заверила собеседника в том, что Германия не собирается выходить из ядерной сделки, и в Вене продолжится обсуждение деталей.

«Важно то, что мы знаем и мы уверены в том, что хотим остаться в соглашении и убеждены в необходимости спокойно продолжить диалог», - приводит ее слова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской ядерной сделки и возобновлении санкционной политики в отношении Тегерана. Вашингтон пообещал приложить все силы, дабы с помощью санкций сократить нефтяные доходы Ирана «до нуля». Исламская Республика подготовила программу, способную помешать американским властям свести на нет покупку зарубежными партнерами добытой в стране нефти.