2018-07-06T01:56:57+03:00
Общество

Умер ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц

Ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц скончался в Вашингтоне на 65 году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ведущий телеканала RT America Эдвард ШульцВедущий телеканала RT America Эдвард ШульцФото: YouTube
Изменить размер текста:

В четверг, 5 июля, в Вашингтоне умер ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц. Известный в США журналист внезапно скончался во сне на 65-м году жизни.

«RT America с сожалением объявляет о кончине Эдварда Эндрю Шульца. Эд Шульц умер рано утром 5 июля в своём доме в Вашингтоне. Это стало шоком для всех нас в RT America», - говорится в заявлении канала.

Отмечается, что Эд Шульц проработал в журналистике около четверти века, он был настоящим ветераном радио- и телевещания. До прихода на RT America вел авторскую программу на кабельном телеканале MSNBC и собственное радиошоу. Несколько лет подряд Talkers Magazine включал его в десятку самых влиятельных радиоведущих Соединённых Штатов, а журнал The Nation называл его самым значимым телевизионным голосом Америки.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила искренние соболезнования в связи со смертью журналиста, который с января 2016 года вел на канале программу «Новости с Эдом Шульцем» (News with Ed Schultz).

«У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц. Нет слов. Мы шокированы этой необъяснимой смертью, скорбим и плачем...» - написала она на своей странице в Twitter.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мексике взорвалась фабрика пиротехники, погибли 24 человека
Пожар на Пятницкой улице в Москве потушен
Глава природоохранного агентства США Прюитт подал в отставку
Роухани сказал Меркель, что Иран хочет сохранить ядерную сделку, но предложения стран ЕС его разочаровали
Венесуэла пообещала стать для США «еще одним Вьетнамом» и «кошмаром»
Из-за пожара на Пятницкой улице в Москве эвакуировали 20 человек
Власти Германии договорились по мигрантам
В ЮАР львы растерзали браконьеров, охотившихся за рогами носорогов
Местом встречи Путина и Трампа в Хельсинки станет президентский дворец
Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную
В Google отреагировали на утечку документов из облачного сервиса Docs
Все клиенты "Натали Турс" буду вывезены из-за рубежа в течение двух недель
Трехсторонние переговоры по газу между ЕС, Украиной и РФ пройдут 17 июля
Украинцы порвали рот инвалиду-переселенцу из Донецка из-за русского языка
В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии погибли три человека