СЕГОДНЯ 01:47 2018-07-06T01:56:57+03:00

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В четверг, 5 июля, в Вашингтоне умер ведущий телеканала RT America Эдвард Шульц. Известный в США журналист внезапно скончался во сне на 65-м году жизни.

«RT America с сожалением объявляет о кончине Эдварда Эндрю Шульца. Эд Шульц умер рано утром 5 июля в своём доме в Вашингтоне. Это стало шоком для всех нас в RT America», - говорится в заявлении канала.

Отмечается, что Эд Шульц проработал в журналистике около четверти века, он был настоящим ветераном радио- и телевещания. До прихода на RT America вел авторскую программу на кабельном телеканале MSNBC и собственное радиошоу. Несколько лет подряд Talkers Magazine включал его в десятку самых влиятельных радиоведущих Соединённых Штатов, а журнал The Nation называл его самым значимым телевизионным голосом Америки.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила искренние соболезнования в связи со смертью журналиста, который с января 2016 года вел на канале программу «Новости с Эдом Шульцем» (News with Ed Schultz).

«У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц. Нет слов. Мы шокированы этой необъяснимой смертью, скорбим и плачем...» - написала она на своей странице в Twitter.