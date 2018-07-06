Глава природоохранного агентства США Прюитт подал в отставку

СЕГОДНЯ 02:20 2018-07-06T02:33:18+03:00

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В Белом доме – новое громкое увольнение. В отставку подал глава агентства США по охране окружающей среды Скотт Прюитт. Президент Дональд Трамп поблагодарил уходящего с поста чиновника за работу и назначил на освободившуюся должность его заместителя. Новым руководителем природоохранного ведомства стал Эндрю Уилер.

Об этом, как обычно, хозяин Овального кабинета уведомил американцев со своей страницы в Twitter.

«Я принял отставку Скотта Прюитта, главы агентства США по охране окружающей среды. В рамках своей деятельности в агентстве Скотт выполнил выдающуюся работу, и я всегда буду благодарен ему за это», - написал Трамп.

Освещая эту новость, телеканал СNN напоминает об обвинениях американской прессы в адрес теперь уже бывшего руководителя агентства по охране окружающей среды. Прюитта подозревают в бесхозяйственности и нерачительной трате денег из бюджета, а также в нарушении служебной этики. В отношении него ведется несколько разбирательств, однако Трамп по-прежнему относится к нему с большим доверием.