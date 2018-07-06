Пожар на Пятницкой улице в Москве потушен

СЕГОДНЯ 02:46 2018-07-06T03:01:44+03:00

Информации о пострадавших в результате пожара на Пятницкой улице в Москве не поступало [фото]

Изменить размер текста: A A

К этому часу столичным огнеборцам удалось полностью потушить крупный пожар на Пятницкой улице в Москве. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как уточняет пресс-служба городского главка МЧС, сообщение о возгорании на крыше четырехэтажного жилого дома по адресу: ул. Пятницкая, дом 43, строение 3, поступило в 22:36 четверга.

Изначально пламенем было охвачено 200 квадратных метров, но в 0.42 спасатели сообщили, что площадь пожара увеличилась в два раза – до 400 квадратных метров. Около часа ночи было ликвидировано открытое горение, а через некоторое время огонь полностью потушили.

holodmir #пожар в Замоскворечье! Уже минут 40. Огонь не отступает! #москва

На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее сайт kp.ru писал, что еще до приезда пожарных 20 человек самостоятельно покинули здание, еще двух жильцов квартир на четвертом этаже спасли сотрудники МЧС.