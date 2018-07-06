2018-07-06T06:13:32+03:00
Политика

Порошенко «высоко оценил» решение ЕС продлить санкции против России

Президент Украины пообещал продолжить работу с европейскими лидерами «по разработке стратегии противодействия российской угрозе»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Пётр ПорошенкоПрезидент Украины Пётр ПорошенкоФото: REUTERS
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Лидер Незалежной Петр Порошенко приветствовал решение Евросоюза продлить антироссийские санкции еще на полгода.

«Высоко ценю поддержку со стороны государств-членов украинской независимости и территориальной целостности», - написал президент Украины на своей странице в Facebook.

Похоже, он воспринял это как личную заслугу, потому что ниже пообещал «продолжить работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по разработке стратегии противодействия российской угрозе».

Ранее во время визита в Сербию в начале июля Порошенко объявил о планах Украины стать членом Евросоюза до 2025 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, решение продлить экономические санкции против России было принято еще на саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 28 – 29 июня. Тогда отмечалось, что обсуждение вопроса не заняло много времени у представителей стран-членов сообщества и было довольно кратким. Меры «экономического воздействия» на Москву решили продлить до 31 января 2019 года в связи с «отсутствием прогресса» в реализации Минских соглашений.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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