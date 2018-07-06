2018-07-06T06:41:37+03:00
В мире

Из-за ливней в Японии эвакуируют более 150 тысяч человек

Рекомендации покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы получили жители островов Сикоку и Хонсю
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Из-за непрекращающихся дождей в Японии реки вышли из береговИз-за непрекращающихся дождей в Японии реки вышли из береговФото: REUTERS
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Свыше 150 тысяч японцев в пятницу получили от властей рекомендации эвакуироваться из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися ливнями на западе и юго-западе страны Восходящего Солнца.

Покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места советуют жителям ряда районов на острове Сикоку, а также префектур Сидзуока и Фукуока на острове Хонсю, уточняет японский телеканал NHK.

Как писал сайт kp.ru, проливные дожди в Японии идут уже несколько дней – с тех пор, как над западным побережьем страны прошел тайфун «Прапирун». Реки вышли из берегов, затопили дороги и улицы городов. Ранее сообщалось об одном погибшем и двенадцати пострадавших.

Кроме того, известно о женщине, пропавшей без вести после того, как её машину смыло бурным потоком воды в реку.

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