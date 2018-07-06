2018-07-06T07:43:56+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Опрос: большинство россиян верит в победу России в матче с Хорватией

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу состоится в субботу, 7 июля, в Сочи
Екатерина БОЛГОВА
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Большинство россиян верит в победу сборной РФ в матче с ХорватиейБольшинство россиян верит в победу сборной РФ в матче с ХорватиейФото: Алиса ТИТКО
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Большинство жителей России верит в победу национальной сборной по футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 56% респондентов надеются на победу в игре, 10% рассчитывают на ничью, 15% опрошенных ожидают победы хорватов, 19% затруднились с ответом.

По словам 65% участников опроса, они будут следить за матчем дома, в гостях или на работе, 1,6% респондентов пойдут в фанзону, 1% будут смотреть трансляцию в кафе или баре, 0,4% планируют отправиться на стадион в Сочи. Около 29% опрошенных не собираются смотреть игру, 3% затруднились с ответом.

Напомним, российская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу одержала победу над сборной Испании. Наш вратарь Игорь Акинфеев отразил два мяча в серии пенальти. Встреча 1/4 финала между Россией и Хорватией пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало в 21.00 по московскому времени.

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