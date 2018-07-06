СЕГОДНЯ 09:10 2018-07-06T09:10:01+03:00

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В США открыли доступ к видеозаписям ядерных испытаний 50-х и 60-х годов XX века. Более 250 видеозаписей опубликовала на YouTube Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, которая ведет разработку ядерного оружия.

Как сообщил интернет-портал Motherboard, видеосюжеты были размещены в рамках программы оцифровки и изучения материалов, запечатлевших испытания по ряду программ.

Отмечается, что среди видеосюжетов есть относящиеся к "Операции "Типот" в штате Невада в 1955 году, "Операции "Хардтэк-2" в 1958 году, а также "Операции "Доминик" в Тихом океане в 1962 году.

"Мы надеемся, что никогда не придется применять ядерное оружие. Думаю, что если мы сохраним историю этих испытаний и продемонстрируем, насколько велика мощь этого оружия и на какие масштабные разрушения оно способно, то, возможно, люди не захотят использовать такое оружие", - заявил сотрудник лаборатории Грег Спиггс.

С 1945 года по 1962 год США провели 210 ядерных испытаний.

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