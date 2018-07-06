2018-07-06T09:10:01+03:00
В мире

В США открыли доступ к видеозаписям ядерных испытаний 50-х и 60-х годов

Более 250 видеозаписей опубликовала Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, которая ведет разработку ядерного оружия
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В США рассекретили видеозаписи ядерных испытаний 50-х и 60-х годовВ США рассекретили видеозаписи ядерных испытаний 50-х и 60-х годов
Изменить размер текста:

В США открыли доступ к видеозаписям ядерных испытаний 50-х и 60-х годов XX века. Более 250 видеозаписей опубликовала на YouTube Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, которая ведет разработку ядерного оружия.

Как сообщил интернет-портал Motherboard, видеосюжеты были размещены в рамках программы оцифровки и изучения материалов, запечатлевших испытания по ряду программ.

Отмечается, что среди видеосюжетов есть относящиеся к "Операции "Типот" в штате Невада в 1955 году, "Операции "Хардтэк-2" в 1958 году, а также "Операции "Доминик" в Тихом океане в 1962 году.

"Мы надеемся, что никогда не придется применять ядерное оружие. Думаю, что если мы сохраним историю этих испытаний и продемонстрируем, насколько велика мощь этого оружия и на какие масштабные разрушения оно способно, то, возможно, люди не захотят использовать такое оружие", - заявил сотрудник лаборатории Грег Спиггс.

С 1945 года по 1962 год США провели 210 ядерных испытаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассекреченные кадры ядерных испытаний в США наводят ужас

Американцы обнародовали кинохронику взрывов атомных бомб, произведенных с 1945 по 1962 годы (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В России произошла первая с начала 2018 года успешная кибератака на банк
Минтруд намерен "оздоровить" потребительскую корзину россиян
Российские военные врачи в Сирии начали вакцинацию местного населения
Россияне отменяют свои свадьбы из-за ЧМ-2018
В Тбилиси ранили зятя президента Грузии Миндию Гогочури
Трамп призвал Германию перестать закупать топливо у России
Встречу Ким Чен Ына и Трампа могут провести в Швейцарии
Скотланд-Ярд рассказал подробности отравления в Эймсбери
В центре Праги произошла утечка газа
Китай планирует обратиться в ВТО в ответ на новые пошлины США
В Таиланде при операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер
Польша планирует снести 75 советских памятников
Опрос: большинство россиян верит в победу России в матче с Хорватией
Погода в Москве на 6 июля 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
После Сёко Асахары в Японии казнили ещё шесть лидеров секты «Аум Синрикё»*
Из-за ливней в Японии эвакуируют более 150 тысяч человек