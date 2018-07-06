2018-07-06T09:30:32+03:00
В мире

Встречу Ким Чен Ына и Трампа могут провести в Швейцарии

В Берн, Давос и Женеву уже направлены послы
Александра БУРОВА
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Встреча Ким Чен Ына и Трампа может пройти в ШвейцарииВстреча Ким Чен Ына и Трампа может пройти в ШвейцарииФото: REUTERS
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Главы КНДР и США могут повторить встречу этим летом. Пхеньян рассматривает возможность проведения переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Швейцарии.

Сообщается, что Северная Корея уже направила дипломатов в города Берн, Давос и Женеву для того, чтобы узнать всё по поводу подходящих конференц-залов и отелей для двусторонних переговоров лидеров стран.

Об этом в пятницу 6 июля сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники.

Встречу планируется посвятить обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, по данным агенства, в ближайшие полгода страны ждут активные переговоры

Напомним, что первая встреча лидера КНДР и президента США состоялась 12 июня в Сингапуре. На ней Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, обязующий стороны сохранять динамику налаживания отношений

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