Встречу Ким Чен Ына и Трампа могут провести в Швейцарии
Главы КНДР и США могут повторить встречу этим летом. Пхеньян рассматривает возможность проведения переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Швейцарии.
Сообщается, что Северная Корея уже направила дипломатов в города Берн, Давос и Женеву для того, чтобы узнать всё по поводу подходящих конференц-залов и отелей для двусторонних переговоров лидеров стран.
Об этом в пятницу 6 июля сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники.
Встречу планируется посвятить обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.
Кроме того, по данным агенства, в ближайшие полгода страны ждут активные переговоры
Напомним, что первая встреча лидера КНДР и президента США состоялась 12 июня в Сингапуре. На ней Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, обязующий стороны сохранять динамику налаживания отношений