В Тбилиси ранили зятя президента Грузии Миндию Гогочури

СЕГОДНЯ 09:46 2018-07-06T09:46:33+03:00

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В Тбилиси при стрельбе ранили зятя президента Грузии Миндию Гогочури. Вооруженное нападение произошло на в ночь на пятницу, 6 июля. Зять главы государства доставлен в больницу с пулевыми ранениями.

"Гогочури госпитализирован в Республиканскую больницу, где его оперируют",- сообщила телекомпания "Рустави 2".

По данным местных СМИ, правоохранительные органы уже начали расследование происшествия. Подробности произошедшего не сообщаются.

Напомним, Миндия Гогочури является гражданским мужем дочери первой леди Грузии. В январе прошлого года его с другом ранили ночью в центре Тбилиси из огнестрельного оружия. В марте того же года дочь президента Анна Маргвелашвили сообщила, что представители Службы государственной безопасности следят за ее семьей, а другу семьи якобы подложили наркотики.

Летом 2016 года президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что правоохранители пытались оказать давление на члена его семьи и без разрешения провели у него обыск. В МВД позже сообщили, что проводят расследование по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия. Обыск по этому делу был провоеден в том числе в квартире Миндии Гогочури.