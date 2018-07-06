Подозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе мог быть палачом ИГ*

СЕГОДНЯ 11:20 2018-07-06T11:20:34+03:00

В результате взрывов в Брюсселе в марте 2016 года погибли более 30 человек Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Предполагается, что Оссама Крайем участвовал в сожжении иорданского пилота в феврале 2015 года

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Подозреваемый в причастности к терактам в Париже (ноябрь 2015 года) и в Брюсселе (в марте 2016 года) Оссама Крайем мог быть палачом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщила бельгийская газета «Дерньер Эр», Крайем принял участие в казни иорданского пилота в феврале 2015 года в Сирии. В марте 2016 года он должен был подорвать себя в метро Брюсселя вместе с террористом-смертником Халидом Бакрауи, но в последний момент решил не делать этого. Его арестовали через несколько дней после терактов 22 марта 2016 года.

По данным СМИ, сотрудники антитеррористического подразделения федеральной полиции Брюсселя опознали Крайема как участников казни иорданского пилота. Мужчину сожгли заживо в металлической клетке в феврале 2015 года.

Напомним, в результате терактов в Париже в ноябре 2015 года погибли больше 120 человек. При взрывах в Брюсселе в марте 2016 года погибли более 30 человек.