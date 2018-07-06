2018-07-06T11:20:34+03:00
Происшествия

Подозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе мог быть палачом ИГ*

Предполагается, что Оссама Крайем участвовал в сожжении иорданского пилота в феврале 2015 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В результате взрывов в Брюсселе в марте 2016 года погибли более 30 человекВ результате взрывов в Брюсселе в марте 2016 года погибли более 30 человекФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ
Изменить размер текста:

Подозреваемый в причастности к терактам в Париже (ноябрь 2015 года) и в Брюсселе (в марте 2016 года) Оссама Крайем мог быть палачом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщила бельгийская газета «Дерньер Эр», Крайем принял участие в казни иорданского пилота в феврале 2015 года в Сирии. В марте 2016 года он должен был подорвать себя в метро Брюсселя вместе с террористом-смертником Халидом Бакрауи, но в последний момент решил не делать этого. Его арестовали через несколько дней после терактов 22 марта 2016 года.

По данным СМИ, сотрудники антитеррористического подразделения федеральной полиции Брюсселя опознали Крайема как участников казни иорданского пилота. Мужчину сожгли заживо в металлической клетке в феврале 2015 года.

Напомним, в результате терактов в Париже в ноябре 2015 года погибли больше 120 человек. При взрывах в Брюсселе в марте 2016 года погибли более 30 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве и остался без часов, кольца и iPhone
Правительство выделит 800 млрд рублей на нацпроект по образованию и почти 4 трлн на улучшение демографии
Взрыв на полигоне в Ровенской области: погибли трое украинских военных
Число жертв после шторма в Пхукете выросло до 18 человек
FIFA пригласила застрявших в затопленной пещере детей на ЧМ-2018
Бельгия высоко оценила организацию ЧМ-2018 в России
Косачев констатировал разморозку американо-российского диалога на межпарламентском уровне
Самым популярным романом у футбольных болельщиков ЧМ-2018 стал "Мастер и Маргарита"
Американца осудили на 11 лет в Москве за выращивание марихуаны
В России произошла первая с начала 2018 года успешная кибератака на банк
Минтруд намерен "оздоровить" потребительскую корзину россиян
Российские военные врачи в Сирии начали вакцинацию местного населения
Россияне отменяют свои свадьбы из-за ЧМ-2018
В Тбилиси ранили зятя президента Грузии Миндию Гогочури
Трамп призвал Германию перестать закупать топливо у России
Встречу Ким Чен Ына и Трампа могут провести в Швейцарии
В США открыли доступ к видеозаписям ядерных испытаний 50-х и 60-х годов
Скотланд-Ярд рассказал подробности отравления в Эймсбери
В центре Праги произошла утечка газа
Китай планирует обратиться в ВТО в ответ на новые пошлины США
В Таиланде при операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер
Польша планирует снести 75 советских памятников
Опрос: большинство россиян верит в победу России в матче с Хорватией
Погода в Москве на 6 июля 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
После Сёко Асахары в Японии казнили ещё шесть лидеров секты «Аум Синрикё»*
Из-за ливней в Японии эвакуируют более 150 тысяч человек