2018-07-06T11:43:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

FIFA пригласила застрявших в затопленной пещере детей на ЧМ-2018

Футбольную команду и их тренера позвали на финальный матч чемпионата 15 июля
Александра БУРОВА
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FIFA пригласила застрявших в пещере в Таиланде детей на финал ЧМ-2018FIFA пригласила застрявших в пещере в Таиланде детей на финал ЧМ-2018Фото: REUTERS
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Президент международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфанито пригласил 12 школьников и их тренера, застрявших в пещере Кхао Луанг в Таиланде на финал чемпионата мира по футболу, который пройдёт 15 июля.

Информацию об этом опубликовала Футбольная ассоциация Таиланда на своей страничке в Facebook.

- Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, FIFA будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу - 2018 в Москве в качестве наших гостей, - написал он.

Напомним, что в Таиланде британские спасатели-дайверы нашли полузатопленную пещеру, в которой находится пропавшая около двух недель назад футбольная команда вместе со своим тренером. Из-за дождей и наводнения они оказались заблокированы под землёй на глубине 800 метров.

На данный момент всё ещё ведётся спецоперация по вызволению детей на сушу.

При выполнении миссии по спасению, один из дайверов погиб от недостатка кислорода в его акваланге на обратном пути из пещеры.

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