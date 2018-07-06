2018-07-06T12:00:54+03:00
Экономика

Правительство выделит 800 млрд рублей на нацпроект по образованию и почти 4 трлн на улучшение демографии

Об этом на селекторном совещании с регионами сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Вице-премьер правительства России Татьяна ГоликоваВице-премьер правительства России Татьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кабинет министров России намерен выделить порядка 800 миллиардов рублей на финансирование национального проекта по образованию. Как заявила на правительственном селекторном заседании с регионами вице-премьер Татьяна Голикова, проект рассчитан на шестилетний срок.

"В части проекта по образованию предполагается выделить почти 800 миллиардов рублей", — заявила Голикова.

Как пояснила вице-премьер, госпроект включит в себя как создание новых мест в школах и закупку оборудования, так и усовершенствование самой системы обучения в школах, колледжах и вузах.

Также в ходе совещания, Татьяна Голикова подчеркнула, что кабмин выделит 3,8 триллиона рублей на национальный проект по демографии.

«Проект «Демография» состоит из пяти частей. Вы понимаете, что сюда входит достаточно большой блок социальных выплат», — сказала Голикова

По словам вице премьера, проект рассчитан на срок до 2024 года и будет состоять из целого комплекса необходимых мер по улучшению демографической ситуации в России.

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