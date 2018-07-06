2018-07-06T12:39:38+03:00
В мире

Трамп оскорблениями вдохновил Сашу Барона Коэна на съемки фильма

Также президент США призывал избить британского комика [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Саша Барон Коэн (справа) и Марк Стронг (слева) на премьере фильма в ЛондонеСаша Барон Коэн (справа) и Марк Стронг (слева) на премьере фильма в ЛондонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский актер и режиссер Саша Барон Коэн, который приобрел популярность после съемок в комедийном фильме «Борат», анонсировал тизер нового проекта, планируя посвятить его 45-му президенту США Дональду Трампу.

В социальной сети Twitter комик разметил видеоролик, в котором американский лидер советует Барону Коэну отправляться в школу, чтобы научиться быть смешным. Трамп в видео желает актеру быть избитым и нецензурно заканчивает свою речь, подытоживая мысль о том, что комик ничего не знает. В титрах актер сообщает, что намерен окончить Университет Трампа, разместив логотип высшего учебного заведения.

«Послание от вашего президента в День независимости», - подписал опубликованный ролик Саша Барон Коэн.

Комик известен в мире благодаря скандальной роли репортера из Казахстана Бората в псевдодокументальном одноименном фильме, а также австрийского телеведущего-гея Бруно.

Трамп угрожает актеру Саше Барону Коэну.

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