Трамп оскорблениями вдохновил Сашу Барона Коэна на съемки фильма

СЕГОДНЯ 12:18 2018-07-06T12:39:38+03:00

Саша Барон Коэн (справа) и Марк Стронг (слева) на премьере фильма в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Британский актер и режиссер Саша Барон Коэн, который приобрел популярность после съемок в комедийном фильме «Борат», анонсировал тизер нового проекта, планируя посвятить его 45-му президенту США Дональду Трампу.

В социальной сети Twitter комик разметил видеоролик, в котором американский лидер советует Барону Коэну отправляться в школу, чтобы научиться быть смешным. Трамп в видео желает актеру быть избитым и нецензурно заканчивает свою речь, подытоживая мысль о том, что комик ничего не знает. В титрах актер сообщает, что намерен окончить Университет Трампа, разместив логотип высшего учебного заведения.

«Послание от вашего президента в День независимости», - подписал опубликованный ролик Саша Барон Коэн.

Комик известен в мире благодаря скандальной роли репортера из Казахстана Бората в псевдодокументальном одноименном фильме, а также австрийского телеведущего-гея Бруно.