2018-07-06T12:33:58+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин: ЧМ-2018 в России проходит на высокой ноте

Об этом глава государства заявил 6 июля на встрече в Кремле с легендами футбола [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Чемпионат мира по футболу-2018 проходит на высокой ноте, что позволяет болельщикам всего мира в полной мере насладиться этой прекрасной и популярной игрой. А России, в свою очередь, приятно, что у нее есть возможность доставить удовольствие фанатам чувствовать в стране-хозяйке себя — как дома. Об этом президент России Владимир Путин заявил 6 июля на встрече с легендами футбола в Кремле.

"Сам чемпионат - насколько я себе представляю, не будучи специалистом по футболу, но человеком, который, конечно, любит эту замечательную игру - сам чемпионат проходит хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов. Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший", - сказал Путин.

Отмечая возможности каждой из приехавших сборных, глава российского государства заметил, что команда играет на столько хорошо, на сколько позволяет ей соперник.

"Но это и делает футбол, его непредсказуемость, делает эту игру такой интересной", - добавил Путин.

6 июля в Кремле прошла встреча президента России с легендами мирового футбола, среди которых были Марко ван Бастен, Петер Шмейхель, Лотар Маттеус, Диего Форлан. Также участниками встречи стали встрече глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и первый вице-президент Российского футбольного союза олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян.

Чемпионат мира по футболу-2018 в России вышел практически на финишную прямую. С сегодняшнего дня начинается борьба за выход в полуфинал турнира. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Путин встречает звёзд футбола в Кремле.

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