The Sun: ливень спас Скрипалей от смерти

СЕГОДНЯ 12:24 2018-07-06T12:24:57+03:00

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Британская газета The Sun сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах, что ливень предположительно спас от смерти работающего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Напомним, 4 марта 2018 года Скрипали были найдены без сознания у торгового центра в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что мужчина и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, а также обвинили в причастности российскую сторону. Москва категорически отрицает эти обвинения, называя их голословными.

По информации издания, дождь смыл значительное количество нервно-паралитического вещества, нанесенного на ручку входной двери дома Скрипаля.

"По правде говоря, нам повезло. Если бы не дождь, Скрипаль наверняка бы умер, и Юлия, вероятно, тоже", — сообщил собеседник газеты.

Два дня назад Скотланд-Ярд заявил о "серьезном инциденте" в пригороде Солсбери - городе Эймсбери. По данным полиции, там мужчина и женщина "оказались под воздействием неизвестного вещества". Руководитель контртеррористического подразделения полиции Нил Басу сообщил, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что Скрипали.