2018-07-06T12:24:57+03:00
В мире

The Sun: ливень спас Скрипалей от смерти

По информации издания, дождь смыл значительное количество нервно-паралитического вещества, нанесенного на ручку входной двери дома Скрипаля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Сергей и Юлия СкрипалиСергей и Юлия СкрипалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британская газета The Sun сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах, что ливень предположительно спас от смерти работающего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Напомним, 4 марта 2018 года Скрипали были найдены без сознания у торгового центра в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что мужчина и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, а также обвинили в причастности российскую сторону. Москва категорически отрицает эти обвинения, называя их голословными.

По информации издания, дождь смыл значительное количество нервно-паралитического вещества, нанесенного на ручку входной двери дома Скрипаля.

"По правде говоря, нам повезло. Если бы не дождь, Скрипаль наверняка бы умер, и Юлия, вероятно, тоже", — сообщил собеседник газеты.

Два дня назад Скотланд-Ярд заявил о "серьезном инциденте" в пригороде Солсбери - городе Эймсбери. По данным полиции, там мужчина и женщина "оказались под воздействием неизвестного вещества". Руководитель контртеррористического подразделения полиции Нил Басу сообщил, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что Скрипали.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков прокомментировал дело об уголовном преследовании мамы ребенка-инвалида
Путин попросил легенд мирового футбола предсказать чемпиона мира 2018 года
Трамп отправил Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней Rocket Man
Владимир Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем
В Москве из квартиры украинского художника Дмитрия Гапчинского украли 24 картины и две люстры
Путин назначил новых руководителей региональных силовых структур
Умер Олег Юрьев — российский поэт, прозаик и драматург
Минтранс предложил хранить данные авиапассажиров в России
В Таиланде в результате крушения самолета погибли три человека
В Бразилии мужчина поймал выпавшую с девятого этажа собаку
Минздрав прогнозирует рост средней продолжительности жизни на 7 лет к 2030 году
Путин: благодаря социальным сетям многие стереотипы о России просто рухнули
Трамп оскорблениями вдохновил Сашу Барона Коэна на съемки фильма
Путин: ЧМ-2018 в России проходит на высокой ноте
Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве и остался без часов, кольца и iPhone
Правительство выделит 800 млрд рублей на нацпроект по образованию и почти 4 трлн на улучшение демографии
Взрыв на полигоне в Ровенской области: погибли трое украинских военных
Число жертв после шторма в Пхукете выросло до 18 человек
FIFA пригласила застрявших в затопленной пещере детей на ЧМ-2018
Подозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе мог быть палачом ИГ*
Бельгия высоко оценила организацию ЧМ-2018 в России