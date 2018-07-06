2018-07-06T13:01:19+03:00
Происшествия

В Таиланде в результате крушения самолета погибли три человека

Легкомоторное воздушное судно разбилось на границе с Мьянмой
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Самолет пропал с радаров накануне утром во время вылета для патрулирования района. На борту судна находились два пилота и два наблюдателяСамолет пропал с радаров накануне утром во время вылета для патрулирования района. На борту судна находились два пилота и два наблюдателяФото: Александр ГЛУЗ
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На границе Таиланда и Мьянмы в горах тайской провинции Мае Хонг Сон потерпел крушение легкомоторный патрульный самолет сухопутных войск страны. В момент происшествия на борту воздушного судна находилось четыре человека. Трое членов экипажа погибли на месте, выжить удалось только одному.

Отмечается, что самолет пропал с радаров накануне утром во время вылета для патрулирования района. На борту судна находились два пилота и два наблюдателя. В результате поисковой операции, в которой участвовали самолеты и вертолеты Третьего округа сухопутных войск Таиланда, спустя несколько часов удалось определить место падения воздушного судна, передает сайт «Свободная пресса».

Поскольку ЧП произошло в джунглях на склоне горы, спасатели не смогли приземлиться поблизости и к месту происшествия было решено отправить пешеходный отряд.

Прибывшие в район катастрофы военные на руках вынесли с горы обгоревшего сержанта. Мужчину, выполнявшего обязанности наблюдателя, увезли медики. Он получил ожоги 60% тела, передает телеканал «360».

Специальная комиссия приступила к расследованию этого дела.

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