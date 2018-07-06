Минтранс предложил хранить данные авиапассажиров в России

СЕГОДНЯ 13:01 2018-07-06T13:01:14+03:00

Согласно предложенным поправкам, провайдер системы бронирования также должен быть зарегистрирован в РФ

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Министерство транспорта Российской Федерации предложило хранить данные авиапассажиров на территории страны. Соответствующую инициатива содержится в проекте постановления правительства "Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок".

Документ предусматривает, что 1 января 2020 года на территорию России будут перенесены вычислительные комплексы (серверы) и базы данных, которые осуществляют бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров.

Кроме того, провайдер системы бронирования должен быть зарегистрирован в Российской Федерации. В сопроводительной записке к документу поясняется, что он был разработан для защиты суверенитета России, пишет газета "Ведомости".

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, с 1 июля на территории России вступил в действие пакет антитеррористических поправок в законодательство, известный под названием «пакет Яровой».